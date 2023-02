Ritardi e polemiche per l’organizzazione del Carnevale a Olbia

La macchina organizzativa del Carnevale 2023 a Olbia si è messa in moto troppo tardi e per protesta un gruppo non parteciperà alla sfilata di Martedì grasso. L’unica in programma. Lo sfogo arriva dal gruppo “Le Chiacchiere”, col direttivo che spiega sui social il motivo che li ha portati a non preparare il proprio carro. “Il ritardo del comitato e la mancanza di aiuto del Comune di Olbia, senza la possibilità di avere un capannone per tempo ci hanno impedito di realizzare il carro a tema. Questo ci rattrista molto – spiegano -. Il direttivo ha preso pertanto la decisione di non far nulla e neanche di sfilare. Proprio per inviare un messaggio diretto di protesta al comitato e al Comune di Olbia”.

“Non servirà a tanto ma speriamo che questo costringa a tutti di pensare a voler organizzare e lavorare ad una bella manifestazione per il prossimo anno. ma ovviamente per tempo – conclude il direttivo de Le Chiacchiere -. Infatti per fare un bel carro ci vuole tempo e molto lavoro. Speriamo che il prossimo anno ci si possa divertire assieme tutti“.

