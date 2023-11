Salmo e Zucchero insieme al concertone di Capodanno a Olbia

Le due star animeranno il Capodanno di Olbia.

Ci sarà anche Salmo con Zucchero al concertone di Capodanno a Olbia. La conferma è arrivata dall’Assessore al Turismo Marco Balata che sulla sua pagina ufficiale ha postato un breve video che vede i due artisti insieme duettando “Diavolo in me” a Reggio Emilia lo scorso giugno.

Il rapper di Olbia giocherà dunque in casa cantando con Zucchero Fornaciari la canzone che ha portato al Festival di Sanremo in una versione inedita. Una bella notizia sia per i fan di Salmo, che per chi ama l’artista soul.

