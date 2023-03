Nuova planimetria del mercato di San Pantaleo.

Il mercato di San Pantaleo non è sicuro, così il Comune vuole riorganizzare la planimetria degli stalli. Il caso è approdato all’ultimo Consiglio comunale di Olbia, dove è stata avanzata la proposta di ridurre il numero degli stalli, dopo una serie di verifiche.

La maggioranza ha spiegato che lo scorso luglio erano pervenute alcune segnalazioni ai vigili del fuoco e alla polizia locale, che hanno effettuato un sopralluogo, riscontrando la mancanza di requisiti di sicurezza delle vie fuga agli accessi per i mezzi di soccorso. Necessaria dunque la riduzione degli stalli da 82 a 57. Così è stato affidato a un tecnico esterno la predisposizione di un piano di sicurezza per 2.500 persone. La commissione ha approvato la planimetria con i soli voti della maggioranza poiché la minoranza si è astenuta.

Durante la discussione dell’ordine del giorno è intervenuta la consigliera di Olbia Democratica, Ivana Russu, che si è detta preoccupata per la delibera. “Ho fatto accesso agli atti e i vigili del fuoco non contestano il posizionamento degli stalli – ha detto -, ma dice che ci sono problemi di viabilità, che è diverso. Sarebbe stato idoneo predisporre un piano di viabilità. Noi di contro cosa facciamo? Non è il quantitativo di stalli il problema”. La consigliera ha, inoltre, ha sottolineato anche la questione dei costi dell’addebito per attuare il piano. “Chi sostiene questi costi? Non spetta certo agli ambulanti garantire la sicurezza”, ha aggiunto.

“Ci mancherebbe che paga il Comune. Per far guadagnare delle persone, che hanno anche 4 stalli e grazie a Dio guadagnano, legittimo guadagno, non si deve accollare mezzo milione di spesa corrente all’anno – ha detto il sindaco Nizzi -. Abbiamo fatto quello che decide la legge, per me è più importante la sicurezza dei concittadini che è garantita. Se si può fare quel mercatino si fa, se no non si fa più il mercatino, a dispetto della sicurezza delle persone. Noi non vi diamo l’autorizzazione”.

