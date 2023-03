A San Pantaleo un corso di geologia della Sardegna

A San Pantaleo ci sarà una due giorni con un corso di geologia sui paesaggi della Gallura e un’escursione. Il “Corso di Geologia – Il paesaggio della Gallura” tenuto dal geologo Luigi Sanciu sabato 25 e domenica 26 marzo sarà a San Pantaleo. Introdurrà i partecipanti nel mondo della geologia della Sardegna con particolare riferimento alla geologia della Gallura. Dalle spiagge alle torri di granito, con una lezione in aula sabato 25 marzo e con una lezione pratica durante l’escursione di domenica.

Luigi Sanciu, direttore scientifico del GeoMuseo MonteArci di Masullas e del Museo paleontologico Parc di Genoni, dalle nozioni basilari (rocce, minerali, fossili) si passerà a studiare i fenomeni (orogenesi, eruzioni vulcaniche, terremoti) che in più di 500 milioni di anni hanno plasmato la Gallura. Si approfondiranno l’evoluzione della fauna attuale e l’arrivo dell’uomo in Sardegna.

Tutte le nozioni apprese durante la lezione in aula di sabato 25 marzo saranno messe in pratica durante l’escursione naturalistica. Domenica 26 marzo tra le torri granitiche di San Pantaleo guidati da Erica Costa, Guida Ambientale Escursionistica, e utilizzate per far emergere nuove chiavi di lettura del paesaggio della Gallura.

Il corso è rivolto a tutti e non occorre preparazione di base. Possono partecipare i semplici appassionati della materia, chi vive in Gallura e vorrebbe conoscerla più a fondo, chi potrebbe usare queste nozioni nella propria professione (guide turistiche/guide ambientali escursionistiche). Le lezioni mirano a far guardare con occhi nuovi il territorio della Gallura.

Il programma

Sabato 25 marzo l’appuntamento sarà alle ore 15 presso la Piazza della Chiesa di San Pantaleo per la registrazione dei partecipanti a cui seguirà la lezione in aula dalle 15:30 alle 19:30 a cura del geologo Luigi Sanciu.

Domenica 26 marzo l’appuntamento sarà alle ore 9:30 presso la Piazza della Chiesa di San Pantaleo per il briefing della giornata a cui seguirà l’escursione naturalistica tra i torrioni granitici di San Pantaleo dalle 10 alle 14 circa (pranzo al sacco) guidata da Erica Costa, Guida Ambientale Escursionistica, durante la quale insieme al Dott. Luigi Sanciu i partecipanti metteranno in pratica la lezione teorica del giorno precedente. L’escursione naturalistica è adatta a tutti poiché il percorso scelto è di bassa difficoltà.

Come partecipare

Il costo è di 65 euro e i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria entro lunedì 20 marzo chiamando al numero 346-7907028 o scrivendo all’indirizzo e-mail erykainviaggio@gmail.com. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili all’indirizzo https://www.erykainviaggio.com/gaesardegna/corso-di-geologia-della-sardegna-san-pantaleo

