Nuovi dettagli sulla fine di Danilo Sulas nel pozzo a San Teodoro

Il suo cane sarebbe finito dentro il pozzo mentre inseguiva un gattino e Danilo Sulas è rimasto intrappolato dentro cercando di salvarlo. Il corpo del ventenne era lì dentro, assieme a quelli dei due animali. Già dal pomeriggio di domenica era uscito di casa, e la sua auto era parcheggiata vicino al terreno di Lutturai dove il padre tiene i gommoni. L’attività di famiglia è il noleggio dei natanti a Cala Suaraccia.

Danilo non è mai tornato a casa e lunedì mattina è scattato l’allarme. Il suo corpo ritrovato ormai senza vita dentro quel pozzo profondo sei metri che per metà era ripieno d’acqua. Una volta finito dentro la struttura per cercare di recuperare il suo cane, Danilo non ha trovato nessun appiglio nelle pareti per riuscire a raggiungere l’esterno. Lì dentro ha perso la vita assieme ai due animali. Le circostanze sono state appurate dal magistrato di turno che ha disposto la consegna della salma alla famiglia per l’ultimo saluto. Il funerale sarà oggi alle 15 a San Teodoro nella parrocchia Santa Teresa di Calcutta.

