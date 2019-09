San Teodoro, fugge al posto di blocco e travolge un agente

Il giovane era stato fermato per l’alcol test.

Un agente della polizia stradale è stato travolto e trascinato per una trentina di metri da un’auto che non si è fermato all’alt nella notte tra sabato e domenica a San Teodoro.

L’agente è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Olbia con diverse contusioni in varie parti del corpo e una prognosi di una ventina di giorni.

Il giovane alla guida è fuggito per evitare i controlli e l’alcoltest era a bordo con altre tre persone. Le indagini da parte della polizia per identificarli sono tutt’ora in corso.

(Visited 635 times, 687 visits today)