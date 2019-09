Air Italy unica compagnia italiana a quattro stelle: il premio

Nominata Four Star Global Airline 2020.

Air Italy è lieta di annunciare di essere stata nominata Four Star Global Airline 2020 nell’annuale Apex Official Airline Ratings, configurandosi come unica compagnia aerea italiana a quattro stelle.

I consumatori hanno votato l’esperienza di volo complessiva attribuendo ad Air Italy quattro stelle su cinque nella classifica globale, che si basa su oltre 1 milione di voli classificati dai passeggeri stessi e che coprono quasi 600 compagnie aeree.

Il premio è stato consegnato da APEX, Airline Passenger Experience Association, organizzazione commerciale senza scopo di lucro e seconda più grande associazione aeronautica al mondo composta dalle principali compagnie aeree e dai più grandi fornitori del settore.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo premio dopo soli 18 mesi di attività come Air Italy”, ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy, intervenendo a margine della cerimonia ufficiale di premiazione tenutasi al Los Angeles Convention Centre.

“Questa è la prova che i nostri passeggeri apprezzano il nostro servizio di bordo sul network di lungo raggio e sono soddisfatti della propria esperienza. Con l’inaugurazione dei nuovi voli Milano-Los Angeles in aprile, abbiamo lanciato il nostro nuovo concept di Business Class, con set di design su misura e un menu on-demand arricchito con i migliori piatti tipici italiani, famosi in tutto il mondo. Il nuovo servizio è stato poi introdotto anche sulle rotte per Toronto e San Francisco.”

“Questo riconoscimento è dunque un risultato notevole in un così breve lasso di tempo, ed è la testimonianza della dedizione e del duro lavoro di tutto il nostro team, in particolare del nostro personale di cabina, che si dedica con passione ad offrire ai passeggeri il miglior prodotto e la migliore esperienza possibile a bordo dei voli Air Italy. Questo premio è un riconoscimento per il loro impegno e dedizione.

“Ci impegneremo costantemente ad essere innovativi, a migliorare sempre più l’esperienza di viaggio dei nostri clienti ed a continuare a costruire un nuovo modo di viaggiare in linea con l’espressione che accompagna il nostro brand: “Imagine the world differently”.

Joe Leader, Ceo di APEX ha dichiarato: “Gli investimenti di Air Italy in prodotti e servizi quest’anno hanno permesso un aumento dei ratings dei passeggeri, che sono rapidamente saliti fino ad assegnare il titolo di 2020 Four Star Major Airline. APEX è davvero lieta per il risultato ottenuto da Air Italy, che è entrata a far parte di quella stretta cerchia di compagnie aeree, a livello globale, ad aver raggiunto questo risultato grazie ai voti di passeggeri verificati, convalidati e certificati, raccolti su 1,4 milioni di voli in tutto il mondo, con una valutazione di quasi 600 compagnie aeree”.

