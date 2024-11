San Teodoro-Porto Rotondo, battuta d’arresto contro il Tempio

Il San Teodoro-Porto Rotondo perde contro il Tempio.

Dopo una vittoria a Bari Sardo è arrivata una battuta d’arresto per il San Teodoro-Porto Rotondo. San Teodoro-Porto Rotondo – Tempio è finita 3 a 0 per gli ospiti. Primo tempo, predominio territoriale del Tempio. I galletti sono passati in vantaggio con Roccuzzo, che ha battuto il portiere viola al termine di un’azione personale in cui ha dribblato due avversari, prima di piazzare il pallone all’incrocio.

Nel secondo tempo il San Teodoro-Porto Rotondo alza il baricentro e interrompe il domino territoriale dei tempiesi, trovando anche un gol non convalidato dalla terna arbitrale. La reazione dei viola non è stata positiva. La squadra si è innervosita e ha perso le misure, subendo altri due gol in contropiede, prima da Basile, e poi da Agliana.

Le parole di mister Pasquale Malu.

“Naturalmente il Tempio è una super squadra – commenta l’allenatore dei viola -. C’è il rammarico per il gol annullato che è sembrato regolare anche ai nostri avversari del Tempio. Potevamo portare a casa almeno un punto. Ci portiamo dietro la prestazione del secondo tempo, soprattutto. Adesso inizieremo subito a prepararci per la partita di domenica a Ghilarza, uno sconto diretto importantissimo”.

