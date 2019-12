La Sardegna nella top ten con tre località.

A pochi giorni dall’inizio del tanto atteso mese di dicembre, gli italiani non solo si preparano ad affrontare il tour de force dei vari appuntamenti per scambiarsi gli auguri di Natale e della corsa all’ultimo regalo, ma soprattutto iniziano a guardarsi attorno per cercare il luogo perfetto dove trascorrere le vacanze invernali per un po’ di sano e meritato riposo e per aspettare in compagnia di amici e parenti l’arrivo del nuovo anno. A conferma di questo, Subito.it.

In linea con la tradizione, che vede gli italiani passare il 25 dicembre in famiglia, il primo trend che si evidenzia è la netta vittoria delle ricerche per Capodanno sul Natale. La casa ideale dove passare il Veglione e brindare al nuovo anno è stata infatti cercata 50 volte di più, posizionandosi al primo posto delle parole più cercate, mentre Natale si assesta in 22° posizione.

Se si guarda invece alle destinazioni, la montagna d’inverno resta sempre un grande classico. Anche il mare nel periodo invernale ha il suo fascino. Si posiziona decisamente più distante il lago, che resta invece una destinazione di nicchia per gli italiani, ma che non delude per panorama.

Tra le località più gettonate, la top 10 vede confermare nuovamente il primato di Roccaraso in Abruzzo come meta maggiormente ambita, che con i suoi 130 km di piste e 32 impianti viene considerato il più grande comprensorio sciistico dell’Italia centrale, permettendo a chiunque di trovare il percorso più adatto alle proprie esigenze e capacità. Segue un altro grande classico per gli amanti della montagna, in seconda posizione resta infatti salda Asiago, località veneta rinomata soprattutto per lo sci nordico, con oltre 500 km di piste incastonate in scenari suggestivi tra fitti boschi di conifere.

Dal terzo al quinto posto ecco arrivare conferma del trend che vede il mare guadagnare sempre più appeal anche d’inverno, con la Sardegna a farla da padrone. Sono San Teodoro, Villasimius e Costa Rei a essere tra le mete più ricercate per tutti coloro che non vogliono lasciarsi sfuggire l’opportunità di rifugiarsi durante le feste in qualche caletta o nell’entroterra per riprendersi dal caos cittadino. E se si pensa che qui il Natale non arrivi bisogna ricredersi, ad attendere quanti decidono di passare le proprie vacanze sull’isola ci sono mercatini ed eventi dedicati tutti da scoprire, come il Villaggio di Natale e la pista da pattinaggio allestiti appositamente a Villasimius per regalare un tocco di atmosfera magica anche a chi sceglie il mare d’inverno.

Top 10 mete più cercate.

1 Roccaraso (Abruzzo) 2 Asiago (Veneto) 3 San Teodoro (Sardegna) 4 Villasimius (Sardegna) 5 Costa Rei (Sardegna) 6 Madonna di Campiglio (Trentino-Alto Adige) 7 Jesolo (Veneto) 8 Livigno (Lombardia) 9 Bibione (Veneto) 10 Bormio (Lombardia)

(Visited 80 times, 86 visits today)