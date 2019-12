L’operazione e la perquisizione dei carabinieri.

Alle prime luci dell’alba di sabato mattina, i militari della stazione carabinieri di Padru, dopo aver effettuato vari servizi di osservazione e aver notato movimenti anomali nei giorni scorsi, si sono presentati presso l’abitazione di B.M., un giovane di Padru.

Il ventenne incredulo alla vista dei militari, ha aperto la porta di casa e dopo aver realizzato quello che stava accadendo, ha consegnato un piccolo quantitativo di droga, credendo di eludere il controllo. I militari, non accontentatisi della “buona fede” del ragazzo, hanno iniziato la perquisizione e nella sua camera da letto, hanno rinvenuto il vero e proprio kit dello spacciatore, ovvero bilancini di precisione, ritagli di buste per il confezionamento della droga e 68 grammi di marijuana, già opportunamente divisa in dosi di vario taglio.

Il soggetto che non era gravato da precedenti penali, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione condotta, rientra nei servizi al largo raggio che il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia ha organizzato in occasione delle festività natalizie e di fine anno, quando lo spaccio di droga si intensifica anche e soprattutto tra i ragazzi.

