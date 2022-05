San Teodoro è la meta più gettonata.

San Teodoro è la meta più gettonata in Sardegna. Lo rivela Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa il quale ha realizzato l’indice dei prezzi delle case nell’Isola per l’estate del 2022, indicando le località più ambite dai turisti.

Il comune della Gallura in fatto di meta per i turisti batte certamente tutti. Si trova in alto nella classifica come località più ricercata. Al sesto posto Budoni, che precede Olbia ed il capoluogo Cagliari, mentre a chiudere la top 10 un’altra località della Gallura ossia Golfo Aranci. Al 40esimo posto si trova Baia Sardinia.

Ma quanto costa alloggiare in Gallura? La località più costosa è, invece, Porto Cervo, con i suoi 592 euro a notte, precedendo di gran lunga tutte le altre località, a partire da Baia Sardinia con 342 € a notte e Golfo Aranci con 338 € a notte. Porto Rotondo si colloca poco più in basso con 300 €, mentre San Teodoro con 263 € e una casa vacanze a La Maddalena costa circa 205 € a notte in media. Le località più economiche non sono in Gallura. Tra le 40 località più amate, le più economiche risultano essere Santa Maria Navarrese (frazione di Baunei) con 147 €, Castelsardo con 144 € fino ad arrivare a Cabras con “soli” 140 € medi a notte.

Con lo scopo di dare un’idea ai potenziali turisti su quali sono le località dove gli alloggi tendono ad esaurirsi più velocemente in modo da muoversi per tempo nell’effettuare le prenotazioni, il rapporto evidenzia ancora una buona disponibilità di alloggi prenotabili sul totale degli alloggi esistenti ci sono Isola Rossa, Cagliari ed Oristano con il circa 60% degli alloggi ancora disponibili. Non ancora esauriti ma con una disponibilità di circa un terzo ci sono Alghero e Villasimius. Un quarto degli alloggi disponibili a Costa Rei (24%), fino ad arrivare al solo 19% di Golfo Aranci. Chiudono questa sotto graduatoria Santa Maria Navarrese con il 13% e Putzu Idu con il solo 11% di alloggi ancora prenotabili.

La Sardegna ha una delle percentuali più basse di disponibilità degli alloggi: 33% insieme alle Marche, il dato più basso dopo solamente la Toscana con il 31% ed è più costosa, con uno dei prezzi medi più alto, ossia 197 euro, preceduta solo da Trentino-Alto Adige con 230 € e Puglia con 200 €. La regione con maggiore variazione di prezzi in alta stagione rispetto alla bassa stagione è il Friuli-Venezia Giulia con il 67% in più (da 93 € a 155 €), seguita dalla Puglia con il 65% e dalla Sardegna con il 60%. Seguono via via tutte le altre fino ad arrivare al Lazio, l’unica regione in cui il prezzo medio degli alloggi è sostanzialmente non influenzato dalla stagionalità.

Posizione Località della Sardegna Prezzi medi 1 San Teodoro 263 € 2 Villasimius 242 € 3 Costa Rei 267 € 4 Alghero 208 € 5 Orosei 177 € 6-39 …

40 Baia Sardinia 342 €