Rinviato l’incontro per la sanità in Gallura, Usai (FdI): “Sconcertante”

Il rinvio dell’incontro urgente sulla Sanità.

L’incontro tra l’assessore Bartolazzi e la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria della Gallura, programmato da giorni per domattina, è stato rinviato. “Sconcertante”, ha commentato Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

La comunicazione del rinvio dell’incontro urgente è arrivata dall’Assessorato regionale della Sanità. “Nonostante, l’accorato appello del presidente Addis che ha evidenziato, anche alla presidente Todde, la drammatica situazione della sanità in Gallura – ha proseguito -, l’assessore ha ritenuto di rinviarlo per un imprevisto e improrogabile impegno istituzionale. Nient’altro che un’audizione in Commissione Bilancio, che poteva trovare spazio nel pomeriggio dello stesso giorno”.

“Sono ormai numerose le occasioni nelle quali sono state segnalate le criticità della situazione gallurese, non solo dal Presidente della Conferenza, sindaco di Tempio Pausania, ma anche da tanti altri primi cittadini – ha aggiunto Usai – Criticità forti, non più procrastinabili e da affrontare immediatamente. Soprattutto in tema di assistenza medica primaria, ma anche, in questo delicato periodo di grossi flussi turistici, in tema di Pronto soccorso, guardie mediche e turistiche. Durante l’estate la Gallura riceve un grande carico antropico e ha un pronto soccorso ai limiti del collasso a causa della mancanza di personale, peraltro esausto, come i sindaci galluresi che sono fortemente preoccupati, constatando che le loro richieste di aiuto non sono ascoltate. Il sistema non regge e serve un intervento urgente della Regione. Parliamo di soluzioni che tracciano la differenza tra la vita e la morte”.

“Sono anche basita dal fatto che i colleghi galluresi di maggioranza non abbiano sentito il dovere di non permettere che questo importante incontro per la tutela dei cittadini galluresi fosse rinviato, addirittura senza neanche fissare una data alternativa. Forse non hanno contezza della gravità della situazione, in particolare del PS di Olbia”, ha concluso l’esponente di FdI.

