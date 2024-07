Vacanze al mare 2024: Ferryfinder svela le mete preferite dagli italiani per questa estate

Il Mediterraneo si conferma ancora una volta in cima ai desideri dei viaggiatori per quanto riguarda le mete balneari. Giunti ormai al culmine della stagione estiva è già possibile iniziare a tirare le somme e fare un primo bilancio del 2024. Il popolare comparatore di prezzi dei traghetti Ferryfinder.com ci fornisce i dati del proprio database e svela le mete preferite dai turisti. Molte conferme, poche sorprese e alcuni consigli sulle nuove destinazioni da non perdere.

Stessa spiaggia stesso mare!

Oppure, si torna sempre volentieri dove si è stati bene. È proprio vero che i proverbi (e i tormentoni) non sbagliano mai. Esistono, infatti, quelle destinazioni che non passeranno mai di moda e che, ogni anno, fanno registrare il tutto esaurito. Merito della natura particolarmente generosa, ma anche di strutture turistiche di alto livello e di azzeccate campagne di marketing. È il caso delle Baleari, della Sardegna e della Grecia che anche quest’anno si preparano al solito successo stellare. “Siamo qui per tranquillizzare gli utenti che non hanno ancora prenotato” – fanno sapere da Ferry Finder – “Le compagnie di navigazione saranno costrette (ben volentieri) ad aumentare rotte e frequenza delle partenze dei traghetti per Ibiza, Formentera, Olbia, Mykonos, Santorini e Paros, per cui oggi è ancora possibile acquistare i biglietti”.

Il modello italiano è una superpotenza

Forniamo un po’ di dati relativi all’Italia, cuore del Mediterraneo e vera e propria superpotenza turistica. L’Italia, infatti, si prepara all’ennesima estate memorabile, con previsioni che parlano di 216 milioni di presenze turistiche. Dopo aver superato i numeri pre-Covid nel 2023, il trend positivo continua, promettendo un 2024 ancora più straordinario.

Qui da noi, l’ottimismo regna sovrano, il nostro comparto turistico ha chiuso il 2023 con numeri impressionanti: 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze, superando i dati pre-pandemici. Questo risultato, certificato dall’Istat e dal Ministero del Turismo, rappresenta un traguardo storico. Rispetto al 2019, l’anno pre-Covid di riferimento, si è registrato un aumento del 2,3% negli arrivi e del 3,3% nelle presenze. Capri è sempre in cima alla classifica delle mete più ricercate su Google e Olbia, nello scorso mese di giugno ha già superato il proprio record di presenze.

Albania e Croazia confermano il proprio potenziale

L’altra sponda dell’Adriatico, quella orientale, è un’altra delle conferme di questa estate 2024. I dati delle prenotazioni su Ferryfinder.com non lasciano spazio a dubbi: se lo scorso anno destinazioni come Saranda sono state la novità, quest’anno hanno compiuto definitivamente il grande salto divenendo a tutti gli effetti una delle destinazioni più importanti per quanto riguarda le vacanze estive. La Croazia, già meta ambitissima, continua la propria crescita confermandosi una delle regine del Mediterraneo. La Croazia ha il grande merito di aver investito saggiamente nelle campagne di marketing per far conoscere in tutto il mondo le proprie bellezze. Quest’anno sono aumentate le rotte per Durazzo e Valona, punti di arrivo, ma soprattutto di partenza per le isole dell’Istria e della Dalmazia.

La novità di Folegandros a 5 stelle

L’arcipelago delle Cicladi non è certo una novità per quanto riguarda le mete turistiche del Mediterraneo, ma se parliamo di Folegandros (Policandro), vale la pena segnalare la nuova apertura del primo hotel a 5 stelle dell’isola. Già dalla scorsa estate le mete principali delle Cicladi come Mykonos e Santorini avevano abbandonato il modello “turismo di massa” preferendo la qualità. L’apertura del nuovo hotel di lusso Gundari a Folegandros è un chiaro segnale di questa tendenza in tutto l’arcipelago. Questa destinazione sarà senz’altro una delle novità dell’estate 2024.

I consigli di FerryFinder.com per i vacanzieri last minute

Se non avete ancora deciso dove trascorrere le vacanze al mare, se non avete molto tempo libero, ma non volete rinunciare alle giornate più belle dell’anno, Ferryfinder consiglia le destinazioni della Corsica in particolare Porto Vecchio. Si tratta di una destinazione facilmente raggiungibile da Porto Torres in Sardegna o dalla Francia, meta ideale per una vacanza rilassante, divertente e molto interessante anche dal punto di vista culturale. Altre mete ideali per viaggi di pochi giorni sono, come sempre, l’isola d’Elba e Ponza, a poca distanza dalle coste italiane e molto ben collegate da traghetti ed aliscafi. Infine, per chi non è mai stato in Albania, il consiglio di Ferry Finder è di andarci subito: i prezzi delle destinazioni albanesi sono ancora molto abbordabili, ma certamente destinati ad aumentare dal prossimo anno.

I giorni migliori per prenotare i traghetti

Generalmente le offerte delle compagnie di navigazione e le nuove rotte iniziano sempre di lunedì, i primi giorni della settimana, sono sempre i migliori per acquistare i biglietti dei traghetti a prezzi vantaggiosi.

“Per quanto riguarda le prenotazioni, in generale consigliamo di farlo prima possibile” – consiglia Ferryfinder.com – “E’ vero che le compagnie di navigazione faranno di tutto per accontentare tutti i viaggiatori e non lasciare nessuno a terra, ma per quanto riguarda i traghetti, i prezzi last minute tendono sempre ad aumentare.”