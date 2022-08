Niente lieto fine a Sant’Antonio, trovato morto l’uomo scomparso

Gli sforzi si sono rilevati vani, l’uomo scomparso a Sant’Antonio di Gallura è stato trovato morto

È stato ritrovato morto l’uomo scomparso ieri a Sant’Antonio di Gallura. Il grande dispiegamento di forze messo in campo dei vigili del fuoco ha permesso di ritrovare il sessantenne tedesco, ma era già privo di vita. Per cercare l’uomo sono intervenuti anche con unità cinofile, sommozzatori, nucleo Sapr coi droni e l’elicottero da Alghero a supporto delle squadre terrestri. Le ricerche si sono concentrate nella zona del lago Liscia e nella serata di ieri è stato individuato il corpo dell’uomo, ma per lui era ormai troppo tardi.