Disagi a Santa Teresa per i lavori al distributore di via Nazionale

L’allarme corre sui social e i diretti interessati confermano: a Santa Teresa il distributore di benzina è chiuso e bisogna arrivare a Porto Pozzo. Chi vive in paese deve controllare il serbatoio dell’auto perché per fare benzina ci sono da percorrere più di dieci chilometri.

“Per chi non fosse ancora a conoscenza, al momento non è possibile fare rifornimento di carburante a Santa Teresa paese. La stazione di carburante più vicina è quella della Esso a Porto Porto”. La notizia viene lanciata sul gruppo Facebook “Vivere a Santa Teresa di Gallura” e tra, lo sgomento degli utenti social, arriva la conferma dai diretti interessati. La stazione Eni resterà fuori uso per lavori urgenti. “Volevamo chiarire il perché abbiamo dovuto chiudere proprio in questo periodo, dato che molti a quanto pare lo sanno meglio di noi”.

L’aggiornamento ufficiale arriva dalla pagina “Eni La Vultata”, che spiega quanto fosse urgente e necessario l’intervento. “Purtroppo la pensilina dell’impianto era da cambiare perché pericolosa (dato che è vecchia e in alcuni punti marcia) il pericolo era quello che venisse giù – spiegano -. I lavori andavano fatti quanto prima per non rischiare che durante la stagione ”crollasse”. E l’impianto per tutta l’estate restasse chiuso lasciando così in piena stagione un paese senza distributore”.

La speranza era che tornasse in funzione l’altra stazione di servizio, per garantire il rifornimento al paese, ma così non è stato. “Purtroppo abbiamo rimandato i lavori attendendo che riaprisse là Esso ma sfortunatamente quell’impianto è da rifare nuovo. E non è così semplice come alcuni di voi pensano rifare un impianto intero”. I gestori della stazione di servizio Eni si scusano con gli utenti, ma assicurano: “Ritorneremo con un impianto nuovo e ben ristrutturato a fine maggio”.

