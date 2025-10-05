Giovani talenti di Sant’Antonio di Gallura giocano con l’Atalanta

Grande fermento a Sant’Antonio di Gallura: i pulcini della squadra locale sono partiti a Bergamo per giocare con l’Atalanta. Un’avventura che promette di essere indimenticabile. I giovani calciatori avranno l’opportunità unica di immergersi nel cuore del calcio professionistico italiano, incontrando i tecnici dell’Atalanta B.C., uno dei settori giovanili più blasonati d’Europa.

Il culmine di questa trasferta avverrà domani, quando i piccoli campioni scenderanno in campo nello storico centro sportivo di Zingonia per affrontare in un match speciale i pari età dell’Atalanta. Non si tratta solo di una partita, ma di un vero e proprio sogno che si realizza per questi ragazzi, che avranno modo di confrontarsi con una realtà calcistica di altissimo livello.

“Un’esperienza indimenticabile che unisce sport, crescita e amicizia,” come sottolineato dagli organizzatori e dai membri della comunità. Questo viaggio rappresenta un momento fondamentale per la formazione sportiva e umana dei giovani atleti, offrendo loro una vetrina e un banco di prova eccezionali.

L’iniziativa ha riscosso l’entusiasmo di tutta la comunità di Sant’Antonio di Gallura, che segue con affetto e orgoglio i suoi rappresentanti.

I ragazzi sono stati salutati con un caloroso “in bocca al lupo”: l’invito è quello di vivere ogni istante con gioia e portare con sé l’entusiasmo e l’orgoglio della loro terra.

L’incontro non solo rafforza lo spirito di squadra e la passione per il calcio, ma cementa anche il legame tra la piccola realtà gallurese e una delle grandi piazze sportive nazionali. L’intera comunità è con il fiato sospeso, in attesa del fischio d’inizio.

