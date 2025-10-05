Droga a Olbia, arrestato a Olbia

I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un 25enne sorpreso con oltre due chili di droga e petardi. “L’operazione si inserisce nell’intensa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei contesti giovanili, che vede quotidianamente impegnati i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, costantemente attenti a monitorare il territorio e a intercettare ogni possibile fonte di rischio per la sicurezza dei cittadini”.

Una volta individuato il 25enne sono scattati i controlli con perquisizione persona e a casa sua. I carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre un chilo di hashish e un altro chilo di marijuana. Il giovane aveva anche numerosi petardi ad alto potenziale privi delle etichettature previste. “L’attività coordinata dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania conferma l’impegno costante dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nella prevenzione e nel contrasto dei traffici illeciti, a tutela della sicurezza collettiva e della legalità nel territorio gallurese”.

