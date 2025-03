Sardegna e Corsica più vicine, la Gallura un ponte con la Francia

La Sardegna e la Corsica più vicine.

La connessione marittima tra Sardegna e Corsica si conferma un asse strategico all’interno del Trattato del Quirinale, l’accordo che definisce le basi per una politica condivisa tra Francia e Italia, dalla geopolitica alla cooperazione transfrontaliera. Nel seminario del 6 e 7 marzo a Bastia, la Regione Sardegna ha ribadito l’importanza della collaborazione con la Corsica nell’incontro intitolato “Trattato del Quirinale e frontiera marittima, Corsica e zona di vita marittima: un concetto rilevante per la cooperazione locale transfrontaliera?”, ospitato nel Museo di Bastia – Palais des Gouverneurs.

L’evento ha visto la partecipazione del vicepresidente del Parlamento europeo Younous Omarjee, gli ambasciatori e ministri plenipotenziari per il trattato, Philippe Voiry (Francia) e Andrea Cavallari (Italia), e Olivier Baudelet della DG Regio della Commissione europea, oltre a esperti, rappresentanti politici e stakeholder transfrontalieri.

A rappresentare la Regione Sardegna è stato Franciscu Sedda, consulente della presidente Alessandra Todde, che ha portato al consesso internazionale le istanze dell’isola, sottolineando in particolare la necessità di un adeguato collegamento marittimo tra i due territori. Già in occasione del tavolo di Nizza, Sardegna e Corsica, con il supporto dell’Assessorato dei Trasporti, guidato da Barbara Manca, avevano avanzato la richiesta di riclassificare la tratta Santa Teresa-Bonifacio come “tratta nazionale”, anziché “internazionale”, mantenendo invariate le garanzie di sicurezza e senza costi aggiuntivi, così da permettere l’impiego di un naviglio più moderno e diversificato. Attualmente, la classificazione internazionale impone infatti l’utilizzo di una sola nave di grandi dimensioni, esponendo entrambe le isole a disagi in caso di interruzioni del servizio, come avvenuto nei mesi scorsi a causa della manutenzione dell’unica imbarcazione disponibile.

Questo cambiamento rappresenterebbe un’opportunità strategica per rafforzare gli scambi economici e sociali tra Sardegna e Corsica, un obiettivo condiviso dai rappresentanti internazionali presenti al tavolo politico. A seguito del confronto, sono state avviate interlocuzioni operative tra le istituzioni coinvolte per rendere concreta la proposta nelle prossime settimane.

Promosso dalla presidente dell’Assemblea della Corsica, Marie-Antoinette Maupertuis, l’incontro ha posto al centro del dibattito il Trattato del Quirinale, siglato nel 2021 tra Francia e Italia per rafforzare la cooperazione bilaterale in settori strategici, con particolare attenzione agli aspetti territoriali e marittimi. Questo accordo offre un quadro privilegiato per sviluppare sinergie tra la Corsica, la Sardegna e gli altri territori italiani confinanti.

Numerosi sono i progetti di collaborazione già avviati tra le due isole nei settori dell’istruzione, dell’ambiente, della ricerca e dell’innovazione, con l’obiettivo di potenziare gli scambi economici e sociali. Tra questi, spiccano la gestione congiunta del Parco internazionale delle Bocche di Bonifacio e la creazione di una Consulta per la lingua corsa e gallurese. Sono inoltre in fase di progettazione nuove iniziative per rafforzare la cooperazione nella protezione civile, con particolare attenzione alla gestione delle emergenze legate a incendi e alluvioni, oltre a progetti su turismo sostenibile, risorse idriche e collaborazioni universitarie.

Infine, la Sardegna è impegnata in una sfida di rilievo europeo con la candidatura per ospitare l’Einstein Telescope, un’infrastruttura scientifica di eccellenza alla quale la Corsica potrebbe contribuire con un centro di backup dei dati. Il coinvolgimento dell’Università della Corsica e il collegamento con la rete di ricerca europea Tera-BIT rafforzano ulteriormente il legame tra i due territori, proiettandoli verso uno sviluppo congiunto e innovativo.

