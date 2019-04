Due incidenti mortali in Sardegna.

Sangue sulle strade sarde nella notte tra Pasquetta e martedì. Uno che è costato la vita ad un agricoltore lungo la provinciale tra Villagrande Strisaili e Talana (Ogliastra), l’altro a Siniscola che ha stroncato la vita ad un centauro.

Il primo incidente ha visto come vittima un 63enne, Mario Olla, che viaggiava a bordo di un fuoristrada assieme al nipote di 39 anni, rimasto gravemente ferito. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: la vittima è morta schiacciata dalla vettura. Il nipote, Carlo, è riuscito a trovare riparo in un ovile, dove è stato trovato stamattina da alcuni allevatori e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Nuoro. Sul posto la polizia stradale di Lanusei.

Nella statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, ha perso la vita un giovane centauro di Viareggio, volato giù con la sua moto da un cavalcavia. Si tratta di Elia Pietshlmann, 29 anni, deceduto dopo l’arrivo in elicottero all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il giovane viaggiava in compagnia con il padre, che lo seguiva in moto. Sul posto la Polizia stradale di Nuoro per i rilievi.

