La manifestazione Olbia in Fiore.

La città di Olbia è pronta ad accogliere, dal 25 aprile al 5 maggio, la manifestazione florovivaistica che tutti gli anni riempie il centro storico nel periodo primaverile con oasi colorate, allestimenti floreali e stand per appassionati di giardinaggio e piante.

La manifestazione è sostenuta dalla Confcommercio e dal Comune di Olbia, che ha dimostrato la propria partecipazione attiva all’evento anche con l’adozione delle oasi verdi al termine dell’evento.

”Quando c’è la volontà e il comune accordo, le cose si fanno bene e in fretta”, afferma il sindaco Nizzi, che con la sua amministrazione sta portando avanti la riqualificazione del centro storico.





Tra le varie iniziative collaterali che avranno luogo durante la manifestazione, ci sarà il 26 aprile, il passaggio dei carabinieri a cavallo per le vie del centro e uno spettacolo di fontane notturno in piazza con giochi di luci e acqua. “L’idea dell’acqua sarà rappresentata in diverse oasi e sarà proiettata in diverse zone dislocate del centro”, ha spiegato il presidente di Confcommercio Pasquale Ambrosio.

