L’indice Rt della Sardegna scende allo 0,61.

L’indice di trasmissibilità Rt, utilizzato dall’Istituto Superiore di Sanità per calcolare la riproduzione del coronavirus, in Sardegna è tra i più bassi d’Italia con lo 0,61. Ma non basta, visto che da più settimane resta tra le regioni ad alto rischio. Per questo la Regione è stata invitata ad assumere misure più restrittive.

La Sardegna, il rischio resta comunque alto, e lo era anche nei precedenti monitoraggi dell’Iss. L’isola continua a restare in zona gialla, grazie all’Rt basso, ma resta forte la pressione sugli ospedali che nelle ultime settimane hanno superato almeno una soglia critica in area medica o terapia intensiva.

