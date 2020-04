Le novità della nuova ordinanza.

In Sardegna librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini non riaprono almeno fino al 26 aprile. Lo ha deciso il presidente della Regione Christian Solinas nell’ordinanza di ieri sera dove ha imposto misure più restrittive rispetto a quelle adottate dal Governo nell’ultimo decreto.

Confermata la chiusura anche per porti e aeroporti e chiuso anche l’accesso alle spiagge. Obbligo di mascherine e guanti negli esercizi commerciali che possono rimanere aperti.

L’unico allentamento alle norme è previsto per l’attività motoria all’aperto dove è stato tolto l’obbligo di rimanere a 200 metri dalla propria abitazione, ma si dovrà comunque rimanere nelle immediate vicinanze della propria abitazione mantenendo la distanza interpersonale e utilizzando comunque la mascherina.

(Visited 149 times, 150 visits today)