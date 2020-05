La nuova autocertificazione con l’opzione dedicata ai congiunti.

Domani, lunedì 4 maggio la Sardegna è pronta per affrontare la Fase 2 con i nuovi decreti e le nuove disposizioni del Governo e della Regione. Con la nuova fase esce anche la nuova autocertificazione, più completa, dove si aggiunge alle precedenti voci anche quella ”incontro con i congiunti”.

Dal 4 maggio, quindi, sarà possibile andare a trovare i propri congiunti, parenti ma anche fidanzati, i così detti affetti stabili, che risiedono in un altro indirizzo o comune all’interno della regione. Anche questo genere di incontri hanno comunque delle clausole da rispettare; infatti non sono in ogni caso ammesse le grandi riunioni di famiglia e anche durante gli incontri con i parenti si dovrà indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti.

