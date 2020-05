A processo per stalking un uomo di Olbia.

Un uomo è a processo per stalking e diffamazione contro la sua ex inquilina. Pretendeva che la donna pagasse l’ultimo canone dell’affitto e la perseguitava in ogni modo. Un 56enne di Olbia è stato rinviato a giudizio dal gup Caterina Interlandi e il 14 maggio ci sarà il processo.

I fatti risalgono al 2017. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe stalkerizzato, diffamato e minacciato di morte la sua inquilina, una 48enne di Olbia, pretendendo il pagamento di un affitto. Così, più di un’occasione la tempestava di telefonate e messaggi offensivi e minacciosi. Il 56enne si sarebbe anche recato più spesso fuori dal posto di lavoro della vittima per infastidirla davanti ai colleghi.

Inoltre, avrebbe anche contattato le agenzie immobiliari a cui lei si era rivolta per metterli in guardia sulla presunta morosità della vittima. Infine, avrebbe scritto un post su Facebook in cui scriveva che avrebbe sbattuto fuori l’affittuaria perché aveva lasciato l’appartamento sporco. La vicenda si chiarirà a processo.

(Visited 759 times, 767 visits today)