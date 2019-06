Sardegna, alla scoperta delle città più suggestive del nord dell’isola

In viaggio tra le città e i luoghi più affascinanti.

Il Nord della Sardegna, spesso sottovalutato e poco battuto dai turisti italiani e stranieri, offre invece ai suoi possibili visitatori uno scenario fascinoso e irripetibile, tra le città di Bosa, Alghero, Stintino, Castelsardo e la mondana Costa Smeralda.

Approdati nel nord della Sardegna, il primo luogo da vedere è sicuramente la favolosa città di Bosa. Situata nella costa nord-occidentale, Bosa offre ai suoi turisti la possibilità di visitare il leggendario Castello Malaspina, la Città Vecchia con le sue caratteristiche stradine in pietra e le case colorate, la Cattedrale dell’Immacolata, la Torre Aragonese e le tante spiagge di Bosa Marina, come quella di Compoltitu.

L’itinerario continua poi con la nota città di Alghero, con le sue antiche mura, i bastioni e le torri, la suggestiva Necropoli di Anghelu Ruiu, il Museo del Corallo, la Cattedrale dedicata all’Immacolata Concezione e il ricco Acquario della città.

Stintino, paese di pescatori, è invece conosciuto ai più per la spiaggia di Pelosa e l’arcipelago dell’Asinara, con sabbia finissima e mare cristallino. Stintino è nota anche per il proprio centro storico, per la Chiesa dell’Immacolata Concezione, unica chiesa del paese, e il limitrofo Museo della Tonnara.

Da non perdere è anche la città di Castelsardo, dominata dal Castello dei Doria, da cui prende il nome. Tipico borgo medievale, Castelsardo ospita inoltre l’antico convento di San Martino e la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, con il campanile colorato dalle maioliche. Infine, nella costa nord-est della Sardegna, troviamo la rinomata e affascinante Costa Smeralda, che si estende intorno alla città di Olbia.

La Costa Smeralda è caratterizzata dalle bianchissime spiagge e dal mare limpido e cristallino, il tutto correlato dall’estremo lusso offerto dalle strutture ricettive e caratteristico anche dei visitatori che qui giungono da ogni parte.

Qui attiva è infine anche la vita notturna, con locali alla moda e ristoranti di prima categoria, situati tra i negozi di stilisti di fama mondiale. Tra le spiagge più note della Costa Smeralda, si ricordano l’affascinante Porto Cervo e l’Arcipelago della Maddalena.

