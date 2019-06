Il produttore Charles Cohen a Porto Rotondo.

Il produttore cinematografico Charles Cohen a Porto Rotondo con il suo mega yacht.

Come si può notare in una foto scattata da Lorian Smith e pubblicata sulla pagina Instagram di Super Yacht Fun, infatti, nelle acque di Porto Rotondo ha fatto il suo ingresso Charles Cohen, fondatore della

Cohen Brothers Realty Corporation, azienda di produzione cinematografica che fattura miliardi ogni anno.

Cohen, in particolare, ha un patrimonio di 200 milioni di dollari ed è famoso per aver prodotto film come “Rodin“, famosa biografia dello scultore francese, “Churchill“, biografia del più famoso primo ministro inglese della storia e “L’insulto“, candidato al premio Oscar come miglior fil straniero del 2018.

(Visited 92 times, 92 visits today)