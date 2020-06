La nuova app Sardegna Sicura.

La registrazione è veloce. L’app Sardegna Sicura si scarica dallo Store configurato sul cellulare e dopo poco compare sullo schermo. Se è la prima volta che la si utilizza bisogna compilare un form che contiene un elenco di campi: nome, cognome, sesso, nazionalità, data di nascita, codice fiscale, provincia di nascita, comune di nascita, email, numero di telefono, tipo di documento, numero di documento, data di rilascio, ente di rilascio. Poi si passa alla residenza: provincia, comune, cap, via, numero civico.

Si spunta la privacy e si clicca sul bottone registra. Dopo poco arriva una mail a firma del governatore Christian Solinas con la password. A quel punto si ha tutto per entrare nell’app. Dentro ci accolgono tre icone: Registrazione imbarco e soggiorno in Sardegna, Tracciamento volontario spostamenti, Registrazioni e Spostamenti.

Cliccando sulla prima bisognerà indicare l’arrivo in Sardegna e con che mezzo (numero di volo e nome della motonave, indica), dove si soggiornerà e se si è accompagnati da dei figli minori. Bisogna completare anche la ripartenza dalla Sardegna, ma nel caso si viva sull’isola si può spuntare la voce in cui si dice che non è prevista la ripartenza.

Già, perchè è bene ricordarlo, chi è residente in Sardegna non è esente dall’uso dell’app. Poi c’è la parte forse più problematica, che tanto aveva fatto discutere sulla liceità di Immuni. Su Sardegna Sicura il tracciamento è volontario ed è visibile la cronologia dei propri spostamenti. In Impostazioni è possibile, infine, cambiare la password e alcuni dati personali.

