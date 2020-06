La classifica è dello scorso anno.

Al secondo posto nella classifica delle località più rilassanti e tranquille dove trascorrere le vacanze. Preceduta solo da Sabaudia. La classifica, elaborata da JFC, è dello scorso anno, ma permette a Budoni di rilanciarsi come meta delle vacanze in epoca post Covid.

Nel 2018 il comune costiero si trovava al 18esimo posto di questa graduatoria ed in appena un anno, grazie ai dati elaborati tenendo conto dell’offerta, delle tendenze e dei fatturati, è riuscito a raggiungere il podio.

Non si sa se la posizione sarà riconfermata quest’anno (la classifica esce dopo l’estate), ma quello che ne consegue è un mega spot promozionale per il comune, che in questi giorni di ripartenza dopo l’emergenza coronavirus di certo non fa male.

