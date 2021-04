Dopo tre settimane di rosso la Sardegna spera nella zona arancione da lunedì

Dopo tre settimane la Sardegna spera di tornare in Arancione.

La Sardegna potrebbe ritornare in zona arancione da lunedì. C’è attesa per i nuovi aggiornamenti dell’Istituto Superiore di Sanità per la successiva definizione dei nuovi colori che assumeranno le regioni italiane.

Dopo tre settimane l’Isola potrebbe quindi abbandonare la zona rossa. L’indice Rt, che più di una volta aveva condannato la Sardegna, è sceso sotto la soglia di 1 la scorsa settimana. La Sardegna spera nell’arancione quindi, anche in virtù del miglioramento della situazione negli ospedali.

La zona arancione permetterebbe quindi muoversi all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22. Riaprono alcuni negozi, parrucchieri ed estetisti. Per bar e ristoranti invece è consentita l’attività d’asporto.

