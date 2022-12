Quattro feriti nel tamponamento a catena sulla nuova 125: due sono gravi

Cinque auto coinvolte in un tamponamento a catena

C’è anche una bambina tra i quattro feriti in un tamponamento a catena all’inizio della nuova 125, nel territorio di Quartu Sant’Elena. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso, uno in ambulanza al Policlinico di Monserrato e l’altro con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari. L’incidente è avvenuto poco prima del sesto chilometro della 125 Var, in direzione Muravera. L’Anas è intervenuta deviando ll traffico lungo la viabilità alternativa, nel tratto compreso tra lo svincolo per Geremeas e quello per Santu Lianu.

