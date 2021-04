La Sardegna potrebbe adottare il sistema di Poste.

Il sistema di prenotazione per i vaccini di Poste Italiane potrebbe arrivare anche in Sardegna. Dopo l’illustrazione del funzionamento da parte dei vertici dell’azienda l’assessorato alla Sanità è pronto per l’adesione, mancano solo gli ultimi chiarimenti tecnici.

Il sistema attuale della Sardegna infatti, potrebbe avere alcuni problemi quando i punti vaccinali saranno incrementati con l’adesione delle farmacie e degli odontoiatri. Come riporta l’Ansa però non si tratterà di un passaggio improvviso, ma vi sarà un periodo di affiancamento tra i sistemi in modo da non creare disagi o malfunzionamenti.

Il portale potrebbe essere molto simile a quello già attivo in Lombardia. Per prenotarsi si dovrà inserire il numero della tessera sanitaria e il tuo codice fiscale e successivamente gli ulteriori dati personali. Successivamente si potrà scegliere data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la vaccinazione.

(Visited 98 times, 98 visits today)