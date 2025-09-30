“La Sardegna verso l’Unesco”, due giorni sui nuraghi a Tempio

A Tempio arriva “La Sardegna verso l’Unesco”
Arrivano a Tempio gli appuntamenti autunnali de “La Sardegna verso l’Unesco”, occasione per conoscere il patrimonio nuragico. Due date programmate, il primo ottobre e l’otto ottobre. “Si parte quindi domani, mercoledì, (ore 17.30-19,00, Convento degli Scolopi) con il primo appuntamento del ciclo di incontri pensati per raccontare in modo nuovo l’unicità straordinaria e identitaria dell’antica civiltà sarda, straordinario asset di sviluppo economico”.
“Sardegna nuragica tra identità, cultura e sviluppo” il titolo dell’evento che vedrà la partecipazione di Pierpaolo Vargiu, Presidente de La Sardegna verso l’Unesco, e di Raffaele Paci, Professore di Economia UniCA. L’appuntamento è al Convento degli Scolopi in Piazza del Carmine dalle ore 17.30 alle ore 19.00″.