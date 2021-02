La Sardegna passa da rosso ad arancione.

Dopo il monitoraggio settimanale della Fonazione Gimbe anche l’Europa certifica che la situazione coronavirus in Sardegna è in miglioramento. L’isola infatti cambia colore anche nella mappa ufficiale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie passando da rossa ad arancione.

Colori differenti rispetto a quelli usati in Italia per definire le Regioni e le conseguenti restrizioni. L’isola infatti resta in zona gialla, anche su un ulteriore miglioramento della situazione potrebbe far sperare per l’isola il passaggio alla zona bianca. In tale zona è prevista l’apertura di palestre e piscine anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina. Una speranza anche per i bar e ristoranti che vedrebbero il prolungamento degli orari di apertura anche per la sera.

Per quanto riguarda la mappa europea la Sardegna e la Valle d’Aosta sono le uniche regioni che al momento si trovano in area arancione.

(Visited 462 times, 462 visits today)