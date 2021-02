Come candidarsi.

Il gruppo alberghiero Baglioni Hotels & Resorts che da quest’anno prende in mano le redini del Paradise Resort e Spa, struttura a 5stelle che si trova nella baia di Lu Impostu a San Teodoro, ha creato un evento di recruitment per incontrare i candidati direttamente nel resort.

L’incontro avverrà nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio per dare modo a tutti i candidati di conoscere e farsi conoscere per le varie posizioni aperte. Le varie mansione che il Paradise ricerca per la nuova stagione sono: Front office, F&B, Cucina, Spa, spiaggia e piscine, amministrazione, risorse umane ed economato, manutenzione e area sales.

Per partecipare a questa giornata di reclutamento è necessario inoltrare la candidatura a bh.recruitingday@baglionihotels.com, evidenziando la posizione per cui si desidera candidarsi. Sarà cura dei Recruiter ed HR Manager contattare e fissare un incontro per un colloquio conoscitivo di persona presso il Baglioni Resort , in via Tavolara, Località Lu Impostu – San Teodoro (SS) nelle seguenti giornate:

· 23 Febbraio dalle h. 9:30 alle h. 17:00

· 24 Febbraio dalle h. 9:30 alle h. 16:00

Saranno presi in considerazione solo i curriculum di candidati idonei, tutti gli altri. Qualora i candidati non dovessero essere contattarti entro domenica 21 febbraio 2021, verranno inseriti all’interno del database per future esigenze di compagnia.

