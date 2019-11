Sardine, il movimento anti-Salvini arriva con un flash mob a La Maddalena

Appuntamento il 30 novembre.

Il movimento delle “Sardine” arriva anche in Sardegna con un flash mob a La Maddalena.

Dopo le manifestazioni di Bologna e Modena in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna dove sono scese in piazza migliaia di persone anche in Sardegna sui social sono moltissime le adesioni.

Ed è proprio dai social che è nata l’idea del primo flash mob in Sardegna per richiamare i sostenitori del neonato movimento. L’appuntamento è fissato sabato 30 novembre alle 18 e 30 in piazza Garibaldi a La Maddalena.

