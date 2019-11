Gli appuntamenti della settimana.

Domani giovedì 21 novembre alle ore 18:00, presso la sala conferenze Alfonso De Roberto della Biblioteca Civica Simpliciana, la rassegna incontra Stefano Piroddi con l’ultimo suo romanzo dal titolo “Sandhalia. I due volti dell’anima” con la proiezione del cortometraggio di presentazione della serie televisiva tratta dalla saga “Sandhalia”.

Venerdi 22 novembre alle ore 18, per la sezione Bebè a Costo Zero, sarà invece la volta Consuelo Puxeddu, mamma, ostetrica e referente di un gruppo di auto aiuto per il sostegno dell’allattamento materno, che presenterà il libro dal titolo “Lina, Storie di una goccia di Latte”. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione Feminas Olbia Onlus.

La Rassegna Letteraria “Incontri d’Autunno” è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

