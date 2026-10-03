Dal 29 maggio al 6 giugno 2027 il waterfront ospiterà la nuova fase della manifestazione dedicata all’industria nautica sarda

La Fiera Nautica di Sardegna cambia nome e sede. Nel 2027 diventerà Sardinia Boat Show e si svolgerà dal 29 maggio al 6 giugno nel centro di Olbia, all’Olbia Waterfront – Porto Vecchio. Il nuovo progetto è stato presentato il 2 ottobre al Salone Nautico di Genova dal Cipnes Gallura. La sede e le date sono confermate anche da Ansa. ANSA.it

La manifestazione lascia quindi Porto Rotondo, che aveva ospitato le ultime edizioni. Ancora nel 2026 la quinta edizione si era svolta nella Marina dal 7 al 10 maggio. Gallura Oggi

Più spazio per imbarcazioni e superyacht

Secondo il progetto presentato dal Cipnes, il trasferimento al Porto Vecchio consentirà di avere maggiori spazi sia a terra sia a mare e di accogliere imbarcazioni di diverse dimensioni, compresi i superyacht.

Il Sardinia Boat Show manterrà al centro la produzione e costruzione di imbarcazioni, il refit, la riparazione e la manutenzione, insieme ai servizi collegati alla nautica. Una parte della manifestazione sarà riservata alle imprese con sede legale o operativa in Sardegna, mentre un’altra area sarà destinata a operatori e investitori internazionali.

“Con il Sardinia Boat Show la Fiera Nautica di Sardegna entra in una nuova fase”, spiega Livio Fideli, presidente del Cipnes Gallura. “Vogliamo costruire una grande vetrina internazionale dell’industria nautica sarda, capace di rappresentare l’intera Isola e tutte le componenti della sua filiera produttiva”.

Il progetto coinvolge anche la Regione, il Comune di Olbia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e i consorzi industriali di Sassari e Ogliastra. L’obiettivo dichiarato è presentare agli operatori internazionali un sistema regionale che comprende imprese, porti, aree produttive, università e formazione.

La Fiera entra nel cuore di Olbia

Per il sindaco Settimo Nizzi, lo spostamento nel waterfront rappresenta un ulteriore passaggio nell’evoluzione dell’evento. “A partire dal 2027, la manifestazione troverà casa nel nuovo waterfront di Olbia: uno spazio centrale, moderno e pienamente coerente con l’evoluzione che la città sta vivendo”.

Il nuovo Sardinia Boat Show raccoglie dunque l’esperienza maturata a Porto Rotondo, ma cambia impostazione, periodo dell’anno e collocazione. Anche altre testate locali hanno riportato il passaggio della manifestazione nel centro cittadino. Olbianova

Il Porto Vecchio ospiterà così per nove giorni imprese, operatori e imbarcazioni, portando la manifestazione direttamente nel centro urbano e nel nuovo waterfront di Olbia.

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