La figlia della Stefanenko è a Porto Cervo.

Vacanze in Costa Smeralda per Sasha Sabbioni, figlia dell’attrice Natasha Stefanenko ed ex partecipante al reality Pechino Express. La 22enne infatti si è fatta conoscere nell’edizione 2022 del programma televisivo, dove ha partecipato assieme alla mamma.

Non si sa con chi l’influencer stia trascorrendo le vacanze, ma i paesaggi di Porto Cervo fanno sognare. La giovane sta passando le sue giornate in una location meravigliosa con vista sul porto, dove sfoggia un fisico mozzafiato e scolpito. Nelle sue storie non mancano infatti gli scorci del borgo e gli scatti dei piatti nei ristoranti della zona.