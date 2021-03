Sbarcano in Sardegna senza un valido motivo: 4 contestazioni a Olbia

I controlli del Corpo Forestale a Olbia e in Sardegna.

Sono 4 le contestazioni al porto di Olbia notificate dal Corpo forestale della Regione durante i controlli sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Tra le ore 18 del 28 marzo e le ore 18 del 29 marzo, sono stati effettuati 2.326 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.120 nell’aeroporto di Cagliari e 281 in quello di Alghero; 607 nel porto di Olbia, 276 in quello di Porto Torres e 42 a Santa Teresa di Gallura. Sono state notificate 4 contestazioni, tutte ad Olbia per mancanza di giustificato motivo. Sono stati effettuati anche 30 controlli nel territorio.

