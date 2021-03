Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a Olbia.

Preoccupa la situazione coronavirus a Olbia dove il sindaco Settimo Nizzi ha emanato un’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole della città.

Dal 31 marzo e fino al 10 aprile a Olbia è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i servizi ed attività, pubbliche e private, comprese le attività ludico-sportive e ricreative, effettuate in presenza, anche se svolte all’aperto, in favore di bambini ed adolescenti.

Una decisione presa “a tutela della salute pubblica nel territorio del Comune di Olbia, al fine di rafforzare le misure restrittive e limitare la diffusione del virus”, si legge nell’ordinanza.

