Scatole di Natale, a Olbia una raccolta per chi ha bisogno

L’iniziativa del comitato Scatole di Natale a Olbia.

Anche quest’anno il comitato “Scatole di Natale” di Olbia promuove una giornata di solidarietà. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 dicembre, in piazza Nassirya, dove sarà possibile consegnare le scatole preparate a casa ai volontari presenti dalle 9 alle 17.

L’iniziativa nasce per offrire un gesto di gentilezza e vicinanza a chi, anche nel periodo natalizio, vive momenti di difficoltà. Le scatole raccolte verranno distribuite alle associazioni solidali del territorio, tra cui Libere Energie, Pollicino, Centro Aiuto alla Vita e La Cittadella della Carità – Caritas Olbia.

Partecipare è semplice: basta preparare una “Scatola di Natale” seguendo le indicazioni fornite sulla pagina Facebook del comitato. L’obiettivo è creare un dono speciale, senza includere giocattoli o vestiti, ma concentrandosi su piccoli oggetti che possano portare un sorriso a chi li riceve.

I volontari raccomandano di specificare con chiarezza all’esterno della scatola il destinatario (ad esempio, uomo, donna, bambino, bambina) per facilitare lo smistamento. Inoltre, chi lo desidera può preparare più di una scatola, coinvolgendo anche i più piccoli in un’attività educativa e significativa.

Il comitato sottolinea che l’iniziativa è un modo semplice ma potente per riscoprire il senso autentico del Natale: la condivisione e l’attenzione verso gli altri. Con un gesto piccolo e un costo contenuto, è possibile donare un momento di felicità e leggerezza a chi sta affrontando difficoltà.

La giornata del 9 dicembre sarà un’occasione per tutta la comunità di Olbia per unirsi in un gesto collettivo di solidarietà, dimostrando che, anche con poco, si può fare molto.

