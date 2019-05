Sciopero di 24 ore.

Previsto uno sciopero dei voli in Sardegna nella giornata di domani. Il settore del trasporto aereo ha proclamato lo sciopero con le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Un totale di 28 voli cancellati per l’intera giornata di martedì 21 maggio negli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia. Sarà un martedì nero negli scali sardi.

Sono otto i collegamenti cancellati in partenza da Cagliari; da Olbia stop a due voli in partenza e quattro in arrivo. Inoltre si aggiunge Olbia-Milano Linate delle 7 del mattino cancellato per mercoledì 22; su Alghero stop a tre voli in arrivo e ad un volo per Roma. Verranno garantite le fasce protette tra le 7 e le 10 e tra 18 e le 21 di domani.

La protesta coinvolgerà piloti e assistenti di volo oltre a tecnici e personale di terra di Alitalia, BluePanorama e BlueAir. Alitalia ha comunque reso disponibile l’elenco dettagliato dei voli cancellati sul proprio sito.

