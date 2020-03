Sciopero dei distributori di benzina, chiusure anche a Sassari e in Gallura

Lo sciopero dei distributori di benzina.

Per il momento il blocco interesserà solo la rete autostradale. Ma poi, immagine non potrebbe essere più indicata, lo sciopero si allargherà a macchia d’olio. Prima sulle tangenziali e sulle superstrade e poi nelle città. I distributori di benzina italiani hanno deciso d’incrociare le dita.

Nel pieno dell’emergenza del coronavirus, a partire da domani, i sindacati di categoria hanno deciso lo stop degli impianti. Non sono più nelle condizioni di assicurare il servizio né il necessario livello di sicurezza sanitaria, hanno detto i gestori.

Di conseguenza le pompe inizieranno a chiudere anche a Sassari e in Gallura. Chi ha il servizio self service potrà decidere se rimanere aperto o meno, anche se l’indicazione generale è per la protesta. La serrata parte da mercoledì notte.

(Visited 4.304 times, 4.311 visits today)