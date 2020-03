Coronavirus, salgono a 421 i casi positivi in Sardegna: il bollettino della Protezione civile

Il comunicato della Protezione civile.

Sono 421 il totale delle persone positive al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.

Attualmente i casi positivi sono 309 per la provincia di Sassari, 26 per Nuoro, 7 per Oristano, 15 per il Sud Sardegna e 64 per Cagliari.

I pazienti ospedalizzati sono 99, di cui 19 in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 2.859. Sono quindi 52 i nuovi casi in Sardegna oggi.

Ricoverati con sintomi 80 Terapia intensiva 19 Totale ospedalizzati 99 Isolamento domiciliare 296 Attualmente positivi 395 Nuovi attualmente positivi 52 Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) 11 Deceduti 15 Casi Totali 421 Tamponi 2.859

La situazione in Italia.

Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.







