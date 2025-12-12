Sciopero generale in Gallura, si bloccano bus e treni: la situazione

Lo sciopero e i disagi a Olbia e Gallura.

Anche la Gallura e Olbia si fermano per lo sciopero nazionale di 24 ore di oggi, 12 dicembre, indetto dalla Cgil contro la manovra del Governo. A scioperare sono tutti i settori, compreso anche il trasporto pubblico, bus, metro e tram, tranne quello aereo interessato da un altro sciopero per il settore, quello del 17 dicembre.

A Olbia sciopera l’Aspo, riducendo il servizio di trasporto pubblico locale dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 18:30 alle 21:30, garantendo servizio trasporto disabili e il servizio di trasporto scuolabus. Sciopera anche l’Arst con servizi garantiti dalle 6 alle 9:29 – 13:30, 15:59 e anche i treni con servizio garantito dalla 5:54- 8:44 – 12:45 – 15:44. I disagi hanno coinvolto soprattutto i pendolari che si muovono con il trasporto pubblico nell’isola.

I motivi dello sciopero.

La Cgil ha indetto uno sciopero generale in tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata, al fine di protestare contro quella che viene definita una Manovra ingiusta. Secondo il sindacato si rischia di penalizzare lavoratori dipendenti, pensionati e non offrono una strategia di crescita adeguata per il Paese. La protesta coinvolge fermate dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti, ma ha riacceso le polemiche del Governo. Sono state organizzate manifestazioni in diverse città: Landini è a Firenze, Michele De Palma (Fiom) a Milano e Antonio Di Franco (Fillea) a Roma, con richieste che vertono principalmente sull’aumento dei salari.

