Un panettone a chi dona il sangue, l’iniziativa di Avis Olbia

Avis Olbia lancia l’iniziativa di Natale.
Un panettone dall’Avis Olbia a chi dona il sangue. L’iniziativa parte da oggi, 12 dicembre, sino al termine delle Feste di fine anno, per i cittadini che si recheranno al Centro Trasfusionale della ASL Gallura. La donazione può avvenire da lunedì al sabato, dalle 8 alle 12:30. Per qualunque informazione e per prenotare si può contattare il Centro Trasfusionale al numero 0789/552647.
L’associazione AvisOlbia invita gli olbiesi a rispondere all’appello per aiutare chi ha bisogno di sangue. L’emergenza di sangue è una problematica che affrontano tantissimi ospedali per chi soffre di patologie croniche o necessita di trasfusioni. L’iniziativa si inserisce proprio in questo contesto con l’invito dell’AvisOlbia a donare durante le Feste.