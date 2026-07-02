Sciopero della vigilanza a Olbia e Tempio, presidi negli ospedali

Lo sciopero della vigilanza a Olbia e Tempio.

Saranno gli ospedali di Olbia e Tempio a ospitare i presidi annunciati per la giornata di domani, quando il personale impiegato nei servizi di vigilanza negli appalti pubblici incrocerà le braccia. La mobilitazione riguarda i lavoratori attivi nelle strutture della Asl, della prefettura, del tribunale, della Procura e dell’ufficio del giudice di pace. La decisione di proclamare lo sciopero è stata comunicata dalla Filcams Cgil Olbia-Tempio, che ha riferito dell’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate nei giorni scorsi. Alla base della vertenza vengono indicate condizioni organizzative ritenute non sostenibili.

Le criticità riguardano in particolare la gestione delle turnazioni, con modifiche ai servizi comunicate con scarso preavviso, e il mancato rispetto dei tempi di recupero previsti dalla normativa. Viene inoltre evidenziata l’assenza di una programmazione definita di ferie e turni, insieme a una distribuzione ritenuta disomogenea delle ore di lavoro e delle sedi di servizio. Tra gli aspetti riportati figura anche l’assegnazione di incarichi che comportano lunghi spostamenti al termine dei turni notturni, situazione che contribuisce ad alimentare il confronto in corso tra le parti.

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