L’estate entra nel vivo e con il primo fine settimana di luglio la Gallura si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario ricco di appuntamenti. Concerti, serate di ballo, grandi eventi musicali, feste patronali, iniziative dedicate alle famiglie e appuntamenti enogastronomici animeranno piazze, borghi e località costiere, offrendo occasioni di svago capaci di raccontare l’anima più autentica del territorio. Da Olbia ad Aglientu, passando per Telti, Golfo Aranci, Isola Rossa e Luogosanto, il weekend promette esperienze per tutti i gusti.

Olbia, il pianoforte protagonista dell’estate

La musica classica apre il fine settimana con “Estate in Pianoforte”, la rassegna organizzata dall’Accademia J.S. Bach che porta sul palco giovani interpreti e un repertorio capace di attraversare epoche e stili. Un appuntamento che conferma il ruolo di Olbia come città sempre più attenta alla proposta culturale, affiancando ai grandi eventi estivi iniziative dedicate alla musica d’autore e alla formazione artistica.

Il concerto rappresenta anche un’opportunità per vivere una serata diversa, lasciandosi accompagnare dalle sonorità del pianoforte in un’atmosfera raccolta e coinvolgente. Un invito rivolto sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi alla musica classica attraverso un evento di qualità.

Telti riscopre il piacere del ballo in piazza

A Telti torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate, con una serata dedicata al ballo liscio e alla musica dal vivo. Le piazze del paese diventano ancora una volta luogo d’incontro tra generazioni diverse, dove la tradizione del ballo popolare continua a rappresentare un momento di aggregazione e socialità.

Tra valzer, mazurche e ritmi coinvolgenti, il pubblico potrà trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza, in un clima che richiama le feste di paese di un tempo e valorizza il senso di comunità.

Golfo Aranci porta in Sardegna l’atmosfera di Formentera

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “I Love Formentera”, lo spettacolo che trasformerà Piazza Cossiga in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, dj set, animazione e scenografie accompagneranno il pubblico in una serata ispirata alle celebri notti dell’isola delle Baleari.

L’evento si inserisce nel ricco calendario estivo di Golfo Aranci, ormai punto di riferimento per i grandi spettacoli della stagione, capace di richiamare migliaia di persone grazie a un programma sempre più ricco e variegato.

Isola Rossa pensa alle famiglie con Family DEM

Il weekend offrirà spazio anche ai più piccoli con Family DEM, iniziativa pensata per coinvolgere bambini e genitori attraverso giochi, laboratori e attività di animazione.

L’evento punta a trasformare Isola Rossa in un luogo di incontro e divertimento per tutta la famiglia, creando momenti di condivisione che vanno oltre il semplice intrattenimento e valorizzano la dimensione sociale della vacanza.

Luogosanto rinnova la tradizione con la festa di San Paolo e Sant’Antonio

A Luogosanto continuano i festeggiamenti dedicati a San Paolo e Sant’Antonio, appuntamento che unisce spiritualità e tradizione popolare. Celebrazioni religiose e momenti di aggregazione si intrecciano in una manifestazione profondamente legata alla storia e all’identità della comunità.

La festa rappresenta uno dei momenti più sentiti dell’estate nel centro gallurese, capace di richiamare anche tanti visitatori desiderosi di conoscere le tradizioni locali.

Aglientu celebra il mare con la Sagra del Pesce Arrosto

Sapori autentici e convivialità saranno protagonisti ad Aglientu con la tradizionale Sagra del Pesce Arrosto. Una manifestazione che ogni estate valorizza la cucina di mare attraverso degustazioni, musica e momenti di festa.

L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire le eccellenze gastronomiche del territorio e vivere una serata all’aperto tra profumi, tradizioni e spettacolo, confermando il forte legame tra la Gallura e la sua cultura marinara.

Un weekend che conferma ancora una volta la vivacità della Gallura, dove cultura, musica, tradizioni popolari ed enogastronomia si intrecciano in un calendario capace di soddisfare pubblici diversi e di valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature. Tra concerti, feste, spettacoli e appuntamenti per le famiglie, il primo fine settimana di luglio offre numerose occasioni per vivere l’estate all’insegna della scoperta e della condivisione.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

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