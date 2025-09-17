Scomparsa a Palau una ragazza di Castelsardo, l’appello della sorella

17 Settembre 2025

di Pietro Chiaese

Cinzia Pinna è scomparsa quattro giorni fa a Palau

Una ragazza di Castelsardo è scomparsa da Palau da quattro giorni e la sorella lancia un appello su Facebook. La famiglia ha bisogno di aiuto. “Questa è mia sorella Cinzia, la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 è andata via da un locale a Palau – scrive Carlotta Pinna, mostrando due foto – non riusciamo a metterci in contatto con lei perché ha il cellulare spento, se qualcuno l’ha vista mi contatti rispondendo al post o in privato. Condividete. Grazie a tutti dell’aiuto”.

L’appello è stato subito rilanciato e ora sono oltre mille le condivisioni, ma ancora non ci sono notizie ufficiali di Cinzia Pinna da Palau o da Castelsardo.

