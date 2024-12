Scomparsa Rosa Bechere, la Procura chiede l’archiviazione

Rosa Bechere è scomparsa nel 2022.

La Procura di Tempio ha chiesto l’archiviazione dei due indagati per la scomparsa di Rosa Bechere, la donna che si era allontanata dalla sua casa di via Petta nel novembre di due anni fa. Per la sua sparizione era coinvolta una coppia, che ora potrebbero uscire di scena dalla vicenda.

Il sostituto procuratore, titolare del fascicolo di indagine, ha chiesto di chiudere le indagini per mancanza di prove sul presunto omicidio della 60enne da parte dei due imputati. Sono ormai due anni che non si trova più la Bechere, compagna dell’uomo coinvolto nell’omicidio di Tony Cozzolino.

Per il suo ritrovamento sono stati messi in campo le ricerche, ma la sua scomparsa resta ancora un mistero. Nell’inchiesta figuravano Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, entrambi a piede libero, ma accusati di maltrattamenti e coinvolti nella scomparsa.

